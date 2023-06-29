К 1 июня 2024 года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе.

Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения.

«К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для более чем 3,5 тысячи жителей. Работы ведутся с опережением графика. Техническая готовность составляет около 30%. На главе района личный контроль за реализацией проекта», — отметил врио губернатора.

Также он проверил ход реконструкции стадиона «Восток».

«Сейчас здесь идёт оборудование многофункциональной спортплощадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО. Устанавливаемые тренажёры предназначены в том числе и для маломобильных граждан. Все необходимые работы должны быть завершены до конца июля, а с 1 сентября спортплощадку начнут активно осваивать школьники со всего района», — поделился глава региона.

Во время визита в муниципалитет врио губернатора посетил филиал волонтёрского штаба «Z-Нам Не СТЫДНО». Волонтёры после работы и в выходные дни шьют одежду для участников СВО: толстовки, термобельё, маскировочные костюмы, балаклавы.

«Вкладывая частицу своей души, они вместе со всей страной делают одно большое общее дело, верят в наших бойцов и желают их скорейшей победы. Всем, кто к этому причастен, большое спасибо за эту работу и поддержку наших защитников», — поблагодарил добровольцев глава региона.