В Смоленске на улице Кутузова автомобиль врезался в фонарный столб. Фото: «Подслушано Смоленск».

ДТП произошло вечером 28 июня на въезде в город около памятника с танком Т-34.

Как прокомментировали в региональном УМВД, водитель «Тойоты» 1989 года рождения не справился с управлением и протаранил опору линии электропередач.

В результате аварии он доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском поезд въехал в автомобиль. Водитель остался жив.