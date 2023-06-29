В Смоленске проведут серию бесплатных экскурсий.

Региональный центр развития туризма в честь 1160-летия города приглашает гостей на цикл бесплатных экскурсий «Пошагали!».

Организаторы обещают рассказать, какие тайны скрывает Крепостная стена, когда и при каких обстоятельствах в Смоленске появилась скульптура оленя на Блонье и каким образом областной центр появился в Антарктиде в начале XX века.

Мероприятие стартует в 12:00 возле туристско-информационного центра, напротив арт-объекта «Я люблю Смоленск» в Лопатинском саду. Тур продлится около 2 часов.

Численность одной группы составит 30 человек. Экскурсии запланированы на: 8 и 22 июля, 5 и 19 августа, 2, 16, 23 и 25 сентября.

Ранее «КП» сообщала о новой программе очередного уличного фестиваля «Арт-Маяковский». Мероприятие пройдёт уже в эту субботу.