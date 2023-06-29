Крупный пожар произошёл ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар случился на улице Велижской в 1.50. По данным пресс-службы МЧС России по Смоленской области, здание не было жилым.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара была уничтожена кровля, а строение выгорело изнутри. На месте происшествия работали расчёты 3 и 7 пожарно-спасательных частей.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске на улице Кутузова автомобиль врезался в фонарный столб. Водителя госпитализировали.