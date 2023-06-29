В Смоленской области санитарная авиация спасла женщину. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ "Рославльскую ЦРБ" поступила 33-летняя женщина. На фоне тяжелой пневмонии у пациентки случился выкидыш на ранних сроках беременности и она нуждалась в срочном переводе в областную клиническую больницу.

– Мы приняли незамедлительное решение о транспортировке пациента с помощью воздушного судна санитарной авиации, поскольку было очень важно создать определенные условия для пациента, – пояснил доктор.

Пациентку доставили в Смоленскую областную клиническую больницу в тот же день. Там её уже ждала бригада врачей, где было продолжено необходимое лечение. Как сообщили в профильном департаменте, на сегодняшний день состояние полностью стабилизировано.

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