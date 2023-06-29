Врип главы Смоленска Александр Новиков ознакомился с благоустройством дворов. Фото: Телеграм-канал Александра Новикова.

В рамках объезда объектов благоустройства по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» Александр Новиков ознакомился с ходом ремонта дворов. Об этом он сообщил в своём Телеграм-канале.

Первый объект – двор дома 8/1 по улице Багратиона. Здесь уже выполнены работы по выборке грунта, устанавливается бортовой камень, ведутся работы по укладке брусчатки.

Второй – двор дома 27 по улице Нахимова. Подрядная организация уже произвела демонтаж опоры, монтаж освещения. Выполняются работы по выборке грунта, установке бортового камня.

Контроль за ремонтом ведется ежедневно, предпосылок к задержке сроков нет. Врип главы города обратил внимание на то, что в ходе работ также нельзя забывать о комфортном и безопасном перемещении жителей двора.

– Также по обращению в соцсетях проверил работу ливневой канализации на Большой Краснофлотской во время дождя. Ливневка работает, хотя, вероятно, этого недостаточно при более сильных осадках. Со своей стороны уже обратились к «СпецАвто», чтобы они организовали работы по прочистке сооружения, – добавил Александр Новиков.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтировали участок теплосети на улице Дзержинского. 27 июня его уже включили в работу.