Василий Анохин побывал на Балу выпускников СПО в Смоленске. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Глава региона побывал на Балу выпускников профессиональных образовательных организаций Смоленщины. Это 130 юношей и девушек, которые освоили свою будущую профессию на отлично. Скоро они пойдут работать на предприятия региона.

– Очень рад, что сейчас среди молодёжи становится все больше тех, кто готов работать не только словом, но и конкретным делом, – написал Василий Анохин на своей странице в соцсети.

В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получают почти 5 тысяч молодых людей.

– Возлагаем на систему СПО большие надежды. Это базовая основа для развития региональной экономики. Создаём максимальные условия для ее работы и будем совершенствовать процесс обучения с учётом пожеланий работодателей, чтобы он был в полной мере ориентирован на региональные предприятия и их потребности. А выпускники - максимально востребованы в регионе, – добавил глава региона.

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