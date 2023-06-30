Мэрия Смоленска опровергла информацию о согласовании строительства многоэтажки на Николаева. Фото: пресс-служба администрации города.

Прошедшая в ряде СМИ информация о согласовании строительства жилого комплекса на улице Николаева искажена. Об этом сообщили в администрации города.

На публичных слушаниях не рассматривался вопрос о разрешении или запрете строительства нового многоквартирного дома. Предметом обсуждения стало предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, то есть уменьшения минимального отступа от границы земельного участка (с 3 до 2 метров).

В мэрии подчеркнули, что в настоящее время разрешение на строительство нового жилого дома на улице Николаева не выдавалось.

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