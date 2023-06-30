В Смоленске ограничат движение на электросамокатах. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации города приняли решение об определении мест, где движение на электросамокатах должно быть запрещено или ограничено по скорости.

Упорядочить систему движения арендованных самокатов можно через программное обеспечение. Например, при заезде на пешеходную зону скорость электросамоката может быть автоматически снижена. Такая практика уже существует в крупных городах.

В ближайшее время представители ГИБДД и профильных структур администрации города обсудят эти вопросы с владельцами сети

электросамокатов.

Ранее «КП» писала, что мэрия Смоленска опровергла информацию о согласовании строительства многоэтажки на Николаева. Разрешение на возведение нового жилого дома не выдавалось.