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НовостиОбщество30 июня 2023 5:46

Кратковременные дожди ожидаются 30 июня в Смоленской области

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди ожидаются 30 июня в Смоленске.

Кратковременные дожди ожидаются 30 июня в Смоленске.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смоленске и области сегодня будет облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых районах землю укроет слабый туман. Ветер подует северо-западный, 7-12 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C. В Смоленске: +19°C…+21°C. Атмосферное давление 730 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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