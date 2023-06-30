Благоустройство парка в Рудне обещают закончить досрочно. Фото: пресс-служба администрации региона.

Городской парк в Рудне стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов для создания комфортной городской среды в малых городах. По исходному плану, работы должны были продолжаться в течение двух лет, но подрядчик обещает завершить все работы до конца октября. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин. Главе района поручено контролировать процесс на месте, так как сроки и качество выполнения работ являются приоритетными.

В рамках проекта в парке предусмотрены скамейки с Wi-Fi, спортивные дорожки, волейбольная площадка, детские игровые площадки, батуты, аттракционы и даже амфитеатр с танцплощадкой.

Все эти элементы разрабатываются с учетом мнения и пожеланий жителей Рудни на стадии проектирования.

Ранее «КП» писала, что кратковременные дожди ожидаются 30 июня в Смоленской области. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.