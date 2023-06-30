Смолянин напал на приятеля с ножом во время застолья. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Инцидент произошёл в Починковском районе. По информации Следственного комитета по Смоленской области, во время конфликта ранее судимый за убийство мужчина вонзил нож в грудь своего гостя. Погибший был младше 57-летнего подозреваемого.

Возникнувший между ними конфликт привел к тому, что подозреваемый схватил нож и нанес удар в грудь своему оппоненту, от которого тот скончался. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемый уже был осужден за убийство в 2008 году. Теперь ему снова предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читай также: крупный пожар произошёл ночью в Смоленске. В соцсетях местные жители опубликовали кадры горящего дома.