«Зеленстрой» усиливает работу по содержанию смоленских кладбищ. Фото: пресс-служба администрации города.

МБУ «Зеленстрой» усиливает работу по содержанию городских кладбищ. В обязанности работников входит покос травы, вырубка дикорастущих кустарников и деревьев, уборка мусора. Ведутся как плановые работы, так и по жалобам и обращениям граждан.

Ранее все места захоронений обслуживала бригада в количестве 5 человек. В соответствии с поручением врио губернатора Василия Анохина было принято решение о создании дополнительных рабочих мест, и теперь в составе бригады будут трудиться 15 человек. Как отмечают в администрации, это позволит оперативнее решать все поставленные задачи.

Для уборки мусора предприятие начало работу по замене контейнеров на городских кладбищах. В первую очередь эта работа проводится на наиболее крупных из них, где проблема вывоза мусора стоит особенно остро. Всего приобретено 54 контейнера для замены старых, изношенных. Старые контейнеры вывозятся автопогрузчиком-ломовозом, тоже недавно приобретенным предприятием.

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