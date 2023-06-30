На юго-западном обходе Смоленска ограничат движение по мосту через Днепр из-за дефектов. Фото: «Смоленскавтодор».

С 1 июля будут введены временные ограничения при движении по мосту через Днепр на юго-западном обходе Смоленска.

Речь идет о 19-м километре трассы Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь, юго-западный обход г. Смоленска.

Как сообщает в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск, будут введены ограничения по весу до 20 тонн и снижен скоростной режим до 70 км/ч.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с выявленными дефектами и повреждениями на искусственном сооружении.

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