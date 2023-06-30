Соревнования по многоборью кинологов прошли в Смоленской области. Фото: УФСИН Смоленской области.

В многоборье приняли участие 12 кинологов, представивших Управление по конвоированию, все исправительные колонии и следственные изоляторы области.

Состязания проходили в городе Рославле в течение трех дней. За это время патрульно-разыскные и разыскные собаки продемонстрировали элементы общего курса дрессировки, поиск человека по следу, досмотр транспорта, обыск объекта и местности, выборку человека и вещи. Кроме того, оценивались способность четвероногих к задержанию и конвоированию преступника, а также отражению нападения.

Данное мероприятие проводится ежегодно. Победителем среди учреждений стала исправительная колония №2 (Сафоновский районн). На втором месте – команда исправительной колонии №6. Замыкает тройку лучших следственный изолятор №2 (г. Вязьма).

В личном первенстве среди старших инструкторов-кинологов победу одержал сотрудник исправительной колонии №2 Иван Костюченков с немецкой овчаркой Джеком. Лучшим инструктором-кинологом стал представитель Управления по конвоированию Евгений Федоров с немецкой овчаркой Ютой. Победитель и призеры были награждены кубком и дипломами.

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