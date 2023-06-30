В Кардымовском районе объявлен карантин из-за бешенства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По Смоленской области распространяется бешенство. Был введён карантин в Кардымовском районе. Пять деревень признали неблагополучными пунктами, а именно Тирю, Нетризово, Кончино, Наричино, Королево.

После введения карантина запрещается проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения животного, отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Территорию личного подсобного хозяйства Смолянина в Тюшинском сельском поселении, деревне Наричино, дом 21 объявили эпизоотическим очагом.

Здесь запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, представителей ветеринарной службы и местных жителей, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

Ранее "КП" писала, что Соревнования по многоборью кинологов прошли в Смоленской области. Специалисты уголовно-исполнительной системы Смоленской области и их служебные питомцы продемонстрировали свое мастерство.