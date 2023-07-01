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НовостиОбщество1 июля 2023 4:42

Доходы Смоленска в 2022 году выросли на 1,9 млрд рублей

На сессии Смоленского городского Совета, которая состоялась 30 июня, депутаты обсудили исполнение бюджета города за 2022 год. Доходы областного центра составили 9,7 млрд рублей, расходы – 9,3
Источник:kp.ru
Фото: smolsovet.ru.

Фото: smolsovet.ru.

Рассмотрев отчёт Администрации города, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Смоленске, Уставом города, Смоленский городской Совет утвердил исполнение собственных доходов областного центра, безвозмездных поступлений, расходов.

Проект документа был рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий горсовета, а также в ходе публичных слушаний.

«Бюджет Смоленска за 2022 год исполнен с профицитом. Фактически полученные доходы составили 9,7 млрд рублей – с ростом к 2021 году на 1,9 млрд рублей, расходы – 9,3 млрд рублей», – сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Таким образом, доходная часть бюджета увеличилась на 25 % по сравнению с уровнем 2021 года. Как подчеркнул председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков, это позволило направить средства на решение большего числа важных для города задач. Расходы в минувшем году, если сравнивать с 2021 годом, увеличились более чем на 1,7 млрд рублей. Общий объём безвозмездных поступлений, предоставленных из областного бюджета, составил в минувшем году 5,7 млрд рублей с ростом к 2021 году на полтора миллиарда рублей.

Сохранялись все выплаты, связанные с исполнением публичных обязательств. Общая сумма таких расходов составила 83 млн рублей. В том числе речь идёт о выплатах на содержание детей, находящихся под опекой и переданных в приёмные семьи; компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребёнка в муниципальных детских садах; выплатах ветеранам боевых действий, а также почётным гражданам города.

В Смоленске в 2022 году шла реализация 22 муниципальных программ на общую сумму 9,2 млрд рублей, что составляет 99% от всех расходов. На социально-культурную сферу город направил в минувшем году 5 млрд рублей – 53,3 %. Почти половина из них – на образование.