Доходы Смоленска в 2022 году выросли на 1,9 млрд рублей

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Рассмотрев отчёт Администрации города, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Смоленске, Уставом города, Смоленский городской Совет утвердил исполнение собственных доходов областного центра, безвозмездных поступлений, расходов.

Проект документа был рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий горсовета, а также в ходе публичных слушаний.

«Бюджет Смоленска за 2022 год исполнен с профицитом. Фактически полученные доходы составили 9,7 млрд рублей – с ростом к 2021 году на 1,9 млрд рублей, расходы – 9,3 млрд рублей», – сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Таким образом, доходная часть бюджета увеличилась на 25 % по сравнению с уровнем 2021 года. Как подчеркнул председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков, это позволило направить средства на решение большего числа важных для города задач. Расходы в минувшем году, если сравнивать с 2021 годом, увеличились более чем на 1,7 млрд рублей. Общий объём безвозмездных поступлений, предоставленных из областного бюджета, составил в минувшем году 5,7 млрд рублей с ростом к 2021 году на полтора миллиарда рублей.

Сохранялись все выплаты, связанные с исполнением публичных обязательств. Общая сумма таких расходов составила 83 млн рублей. В том числе речь идёт о выплатах на содержание детей, находящихся под опекой и переданных в приёмные семьи; компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребёнка в муниципальных детских садах; выплатах ветеранам боевых действий, а также почётным гражданам города.

В Смоленске в 2022 году шла реализация 22 муниципальных программ на общую сумму 9,2 млрд рублей, что составляет 99% от всех расходов. На социально-культурную сферу город направил в минувшем году 5 млрд рублей – 53,3 %. Почти половина из них – на образование.