В Смоленске запустят новую информационную платформу к 1160-летию города. Фото: пресс-служба администрации города.

Чтобы смоляне и гости области могли подробнее узнать о предстоящих мероприятиях, приуроченных к 1160-летию Смоленска, на следующей неделе будет запущена новая информационная платформа. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Глава региона отметил, что вместе с городом юбилей и 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков будет праздновать вся область. Юбилейные мероприятия стартуют в регионе уже 1 июля. Первыми гостей примет Вязьма. Концерт пройдет в городском парке, начало в 11:00. А в Смоленске основные празднования запланированы с 31 августа по 25 сентября.

Читай также:

В Смоленске проведут серию бесплатных экскурсий. Длительность одного тура – 2 часа.