Смоленску будут предоставлены дополнительные средства из вышестоящего бюджета – более 700 млн рублей

Фото: smolsovet.ru.

Решение принято на очередной сессии, состоявшейся 30 июня.

Безвозмездные поступления утверждены в сумме 5,2 млрд рублей с ростом на 743,7 млн рублей в соответствии с уведомлениями о предоставлении из областного бюджета субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение.

В главный финансовый документ Смоленска внесены необходимые уточнения. В частности, будет произведено увеличение субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры – за счёт средств областного бюджета – на 42,2 млн рублей; за счёт средств, поступивших от публично-правовой компании – Фонда развития территорий, – на 94,8 млн рублей. Также увеличится субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счёт средств областного бюджета – на 40,2 млн рублей. Кроме того, 135 млн рублей Смоленск получит дополнительно как столица региона.

Также финансирование будет предусмотрено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум», получение образования в школах и детских садах, на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями.

Общие расходы Смоленска на 2023 год утверждены депутатами в сумме 9 млрд 980 млн рублей с увеличением на 964,8 млн рублей.

Читай также:

Доходы Смоленска в 2022 году выросли на 1,9 млрд рублей (подробнее).