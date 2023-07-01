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НовостиОбщество1 июля 2023 11:24

«Зеленстрой» заменил мусорные контейнеры в Реадовском парке Смоленска

Именно здесь дважды наблюдались случаи вандализма
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
«Зеленстрой» заменил мусорные контейнеры в Реадовском парке Смоленска. Фото: администрация города.

«Зеленстрой» заменил мусорные контейнеры в Реадовском парке Смоленска. Фото: администрация города.

На территории городских парков и скверов, а также кладбищ установлены новые контейнеры. Учреждение по мере выделяемого финансирования старается регулярно их обновлять. В этом году было закуплено 54 новых контейнера.

В результате необходимый атрибут мест массового отдыха теперь выглядит более эстетично, с крышкой, что позволит исключить растаскивание мусора птицами.

Как отмечают в мэрии, именно в Реадовском парке уже два раза наблюдались случаи вандализма – контейнеры сжигали. Администрация Смоленска призвала жителей города бережнее относиться к общегородскому имуществу.

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