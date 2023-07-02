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НовостиОбщество2 июля 2023 4:51

В Смоленске запустят систему безналичной оплаты школьного питания

Об этом сообщил врио губернатора по итогам встречи с Германом Грефом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске запустят систему безналичной оплаты школьного питания. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В Смоленске запустят систему безналичной оплаты школьного питания. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

О планах запуска системы безналичной оплаты школьного питания сообщил врио губернатора Василий Анохин по итогам рабочей встречи с председателем Правления Сбербанка Германом Грефом.

– С председателем Правления Сбербанка Германом Грефом договорились о нескольких совместных проектах, которые запустятся у нас в регионе. Например, школьной карте, системе безналичной оплаты школьного питания. Для начала – в Смоленске. Не сомневаюсь, что это будет очень востребовано, – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Также Василий Анохин рассказал, что вместе с Помощником Президента Максимом Орешкиным они выработали решения по ряду проектов, которые войдут в Стратегию социально-экономического развития Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске запустят новую информационную платформу к 1160-летию города. Вместе с городом в торжествах примет участие вся область.