Жёсткое ДТП с мотоциклом произошло под Смоленском. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

1 июля в районе деревни Каменка произошла авария с участием мотоциклиста. Очевидцы рассказали подробности происшествия в соцсетях:

– Мотоциклиста было 2, машина стояла на повороте, один её обогнал, а второй не заметил и врезался.

Прибывшие на место медики скорой помощи увезли мужчину в медучреждение с переломом.

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