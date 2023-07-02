Смоляне переедут из аварийных домов в новое жильё: в 2023 году горсовет принял 77 решений

Фото: smolsovet.ru.

Комментируя итоги очередной сессии, состоявшейся 30 июня, председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин отметил, что с начала этого года в областном центре депутаты приняли уже 77 решений о предоставлении смолянам нового жилья вместо аварийного.

«Расселение аварийных домов в этом году ведётся в Смоленске очень активно. Продолжаем работу, ещё несколько семей вскоре сменят прописку», - сообщил председатель горсовета.

Фото: smolsovet.ru.

В ходе сессии депутаты поддержали восемь проектов решений. Это обеспечит расселение ещё более 390 квадратных метров жилья в аварийных домах, расположенных в Смоленске на улице 2-й Восточной, 1-й Северной, 2-й Киевской, Энгельса и во 2-м Киевском переулке.

Взамен смолянам будут предоставлены новые квартиры – на улице Попова или в микрорайоне Королёвка, специально приобретённые под эти цели за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.

При принятии таких решений горсовет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 29.03.2019 № 800-адм «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.