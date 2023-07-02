В Смоленске отметили День ветеранов боевых действий

Фото: smolensk.er.ru.

О необходимости создания общего праздника для всех участников войн и конфликтов в России и за рубежом говорили давно, но официального закрепления он не имел. Около года назад по инициативе группы депутатов Смоленской областной Думы во главе со спикером Игорем Ляховым эта дата была внесена в перечень праздничных дней региона на законодательном уровне.

Фото: smolensk.er.ru.

«Праздник был остро необходим. Он служит признанием заслуг и выражением благодарности всем, кто с оружием в руках защищал и продолжает защищать интересы Родины. Особую значимость он приобретает в современных условиях. Испытания, выпавшие на долю страны, породили новых героев, показавших яркий пример преданного служения Отечеству. Россия огромная великая страна, которая не может существовать без защитников. Искренне благодарю всех, кто мужественно и самоотверженно выполнял свой боевой долг. Светлая память тем, кому было не суждено вернуться», - сказал координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов, открывая митинг в Сквере Памяти воинов-интернационалистов.

Мероприятие посетили участники интернациональных конфликтов и специальной военной операции, представители общественных организаций, молодогвардейцы.

На собрании присутствовали родственники красноармейца Александра Тишкова, родившегося в Елининском районе. Наш земляк погиб в 1943 году на реке Волхов, обороняя Ленинград. В прошлом году удалось обнаружить и перезахоронить останки бойца. Лидер поискового движения Смоленщины, сенатор Нина Куликовских совместно с поисковиками передала его солдатский медальон потомкам.

Вспоминая о ратных подвигах участников Великой Отечественной войны, собравшиеся отмечали, что их героизм служит важнейшим ориентиром в сегодняшней борьбе с нацизмом. Тогда общая беда крепко сплотила русский народ.

О том, как в наши дни общество вновь объединилось ради помощи фронту, рассказала руководитель волонтерского движения «Ваш тыл 67» Елена Потапенкова: «Мы каждый день приходим в штаб, чтобы помочь ребятам на передовой - шьем, собираем гуманитарку, плетем сети. Им очень важна не столько материальная, сколько духовная поддержка. Они понимают, что не одни, что у них есть надежный тыл, их ждут, им помогают, к ним едут, чтобы привезти необходимое. Любая просьба ославляет отклик в наших сердцах. Мы заботимся о них, и это здорово, потому что они в свою очередь заботятся о нас».

Фото: smolensk.er.ru.

По словам участника специальной военной операции на Украине, подполковника Константина Федосова, нет ни одной войны, где бы победа не зависела от жителей страны. «Бойцы неотделимы от народа, а народ не отделим от нас. Это наш общий праздник, а не чей-то исключительный».

Обращаясь к присутствующим, председатель областного Совета ветеранов, генерал-майор авиации, депутат обдумы Виталий Вовченко подчеркнул: «Сегодня боевые знамена подняли наши дети и внуки. Они полны сил и энергии, нацелены отстоять безопасность России. Победа будет за нами, потому что у них такой же боевой дух, как у нас, ветеранов, победителей, и есть самое мощное оружие – патриотизм». Приняла участие в мероприятии и руководитель регионального филиала фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» Наталья Полушкина.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память погибших минутой молчания.