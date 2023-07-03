В Смоленске слесарь получил травму на рабочем месте. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

26 мая в конференц-зале Дворца спорта в Смоленске слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции при выполнении работ потерял равновесие и упал со стремянки. Мужчину госпитализировали в больницу с тяжёлой травмой ноги.

23 июня инспекция труда завершила расследование несчастного случая на производстве. Основной причиной посчитали недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда при работе на высоте.

Помимо этого, выявили сопутствующие причины: неудовлетворительную организацию производства работ, а также отсутствие медицинского осмотра работника.

– По итогам расследования данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе госинспекции труда в Смоленской области.

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