«Сальвар» начал поиски пропавшего 74-летнего смолянина. Фото: ПСО «Сальвар».
По информации ПСО «Сальвар», последний раз 74-летнего мужчину видели на станции 397 км 30 июня.
Пропавший ростом 175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.
Особые приметы: очки для коррекции зрения, сутулость, передвигается с помощью трости. Во что был одет последний раз – неизвестно.
Отмечается, что Николай может нуждаться в медицинской помощи.
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