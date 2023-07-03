«Сальвар» начал поиски пропавшего 74-летнего смолянина. Фото: ПСО «Сальвар».

По информации ПСО «Сальвар», последний раз 74-летнего мужчину видели на станции 397 км 30 июня.

Пропавший ростом 175 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: очки для коррекции зрения, сутулость, передвигается с помощью трости. Во что был одет последний раз – неизвестно.

Отмечается, что Николай может нуждаться в медицинской помощи.

Любую полезную информацию сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-283-13-20, 102.

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