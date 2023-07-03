3 июля в Смоленской области осадков не ожидается. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Новая рабочая неделя в Смоленской области начнется с переменной облачности. 3 июля в утренние часы местами возможен туман. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет западный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с, его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: +20°C…+25°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет расти.

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