Автомобиль УАЗ "Буханка" сгорел в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В воскресенье, 2 июля в Хлебозаводском переулке в Смоленске сгорел автомобиль УАЗ СГР "Буханка", в результате чего погиб человек.

По информации регионального ГУ МЧС, в центральный пункт пожарной связи сообщение о пожаре поступило около 2 часов ночи.

На место происшествия выехали четверо пожарных и автоцистерна.

Причина возгорания вместе с ущербом выясняется специалистами.

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