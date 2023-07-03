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НовостиОбщество3 июля 2023 7:15

Городское лесничество создали в Смоленске

Первостепенная задача структуры – патрулирование лесов для соблюдения противопожарных мер
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Городское лесничество создали в Смоленске.

Городское лесничество создали в Смоленске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству и директор муниципального предприятия "Зеленстрой" ответили на вопросы смолян.

Более крупными городскими массивами считаются леса в Вязовеньках, Красном Бору, Реадовском парке, посёлках Пронино, Торфопредприятие, Нижняя Дубровннка и прочих.

Также была создана специализированная структура - филиал МБУ "Зеленстрой" - Смоленское городское лесничество, для деятельности в городских лесах в областном центре.

Директор муниципального предприятия "Зеленстрой" выделила одну из задач, которую филиал выполнял в последнее время, а именно патрулирование лесов для соблюдения противопожарных мер.

Ранее "КП" писала, что улицу Маяковского ремонтируют в Смоленске. К концу следующей недели работы будут завершены.