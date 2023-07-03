Городское лесничество создали в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству и директор муниципального предприятия "Зеленстрой" ответили на вопросы смолян.

Более крупными городскими массивами считаются леса в Вязовеньках, Красном Бору, Реадовском парке, посёлках Пронино, Торфопредприятие, Нижняя Дубровннка и прочих.

Также была создана специализированная структура - филиал МБУ "Зеленстрой" - Смоленское городское лесничество, для деятельности в городских лесах в областном центре.

Директор муниципального предприятия "Зеленстрой" выделила одну из задач, которую филиал выполнял в последнее время, а именно патрулирование лесов для соблюдения противопожарных мер.

Ранее "КП" писала, что улицу Маяковского ремонтируют в Смоленске. К концу следующей недели работы будут завершены.