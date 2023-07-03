В Ярцеве спасли повисшего на окне многоэтажки кота. Фото: «Подслушано Ярцево».

В приоткрытом окне квартиры на 5 этаже дома по улице Строителей в Ярцеве местные жители увидели застрявшего кота, не подававшего признаков жизни.

Как сообщили очевидцы в социальной сети, МЧС, полиция, участковый на призывы о помощи не ответили. Со слов соседей – квартира муниципальная, где жильцы – неизвестно.

Неравнодушные люди вызвали подъемник, оплатили его, освободили кота. Сейчас животное находится в клинике на лечении в тяжелом состоянии, с низкой температурой и отсутствием движения в задних лапах. Через приоткрытое окно также высвободили еще троих котов:

– Голодные, тощие, слабые. Видимо, не кормили давно. Волонтеры их разобрали в свои квартиры для выхаживания, лечения и дальнейшего пристройства, – рассказывают смоляне.

Фото: «Подслушано Ярцево».

В квартире осталась большая клетка с двумя шиншиллами, также без воды и еды, которых не удалось достать через маленькое отверстие.

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