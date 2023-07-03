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НовостиОбщество3 июля 2023 9:04

Численность благородных оленей и европейских косуль выросла в Смоленской области

Статистикой поделились в департаменте лесного хозяйства
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Численность благородных оленей и европейских косуль выросла в Смоленской области.

Численность благородных оленей и европейских косуль выросла в Смоленской области.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В 2023 году в регионе по сравнению с прошлым годом выросло количество благородных и пятнистых оленей, европейских косуль и ланей.

По информации профильного департамента, благородных оленей стало на 7,1% больше чем в прошлом году, пятнистых – на 8,2%, косуль – на 4,1%, ланей стало больше на 1,7%.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи. Благодаря этому появляется возможность ежегодно выдавать смолянам разрешения на охоту.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске создали городское лесничество. Оно будет занимать патрулированиям лесов для соблюдения правил пожаробезопасности.