Численность благородных оленей и европейских косуль выросла в Смоленской области. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В 2023 году в регионе по сравнению с прошлым годом выросло количество благородных и пятнистых оленей, европейских косуль и ланей.

По информации профильного департамента, благородных оленей стало на 7,1% больше чем в прошлом году, пятнистых – на 8,2%, косуль – на 4,1%, ланей стало больше на 1,7%.

В ведомстве отмечают, что положительная динамика численности охотничьих ресурсов позволяет планировать объемы допустимой годовой добычи. Благодаря этому появляется возможность ежегодно выдавать смолянам разрешения на охоту.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске создали городское лесничество. Оно будет занимать патрулированиям лесов для соблюдения правил пожаробезопасности.