В Смоленске завершили ремонт проблемной лестницы в микрорайоне Королёвка. Фото: пресс-служба администрации города.

В микрорайоне Королёвка завершили ремонт проблемной лестницы возле жилого дома 16. О её ветхом состоянии сообщили местные жители в социальных сетях.

Как сообщили в администрации города, работы выполнили подрядчики управляющей компании «Надежда-11». Старые ступени лестницы демонтировали и установили новые.

Ранее «КП» писала, что улицу Маяковского ремонтируют в Смоленске. К концу следующей недели работы будут завершены.