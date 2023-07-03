Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 4-6 июля на время ремонта

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет временно закрыто с 18:00 4 июля до 03:00 5 июля и 6 июля с 01:00 до 10:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом по автодороге 66К-12 (Старая Смоленская дорога).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.