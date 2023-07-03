Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы. Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.