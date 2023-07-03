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НовостиОбщество3 июля 2023 11:36

Змеи стали активнее в Смоленской области

От гадюк пострадало несколько человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Змеи стали активнее в Смоленской области.

Змеи стали активнее в Смоленской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Смоленска в последнее время стали замечать активность гадюк. В соседнем регионе от ядовитых змей уже пострадало несколько человек.

В Смоленской области водятся медянки, ужи и ядовитые гадюки. Этих змей тяжело различать, поэтому рекомендуется при виде любой особи отступить, пока рептилия не уползет. На прогулки в лесу стоит надевать плотную одежду и избегать мест с большим количеством травы.

Ранее "КП" писала, что в Ярцеве спасли повисшего на окне многоэтажки кота. Животное освобождали с помощью подъёмника.