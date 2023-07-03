Змеи стали активнее в Смоленской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Смоленска в последнее время стали замечать активность гадюк. В соседнем регионе от ядовитых змей уже пострадало несколько человек.

В Смоленской области водятся медянки, ужи и ядовитые гадюки. Этих змей тяжело различать, поэтому рекомендуется при виде любой особи отступить, пока рептилия не уползет. На прогулки в лесу стоит надевать плотную одежду и избегать мест с большим количеством травы.

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