В Вяземском районе после ДТП с фурой возбудили уголовное дело. Фото: УМВД России по Смоленской области.

22 мая около 5 часов утра на трассе М-1 произошла авария с участием фуры – водитель большегруза наехал на стоявшую на обочине легковушку «Опель Зафира». По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП водитель иномарки получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

– Следственным отделом МО МВД России «Вяземский» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

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