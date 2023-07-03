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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:16

В Вяземском районе после ДТП с фурой возбудили уголовное дело

Большегруз врезался в иномарку, водитель легковушки получил серьёзные травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Вяземском районе после ДТП с фурой возбудили уголовное дело. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Вяземском районе после ДТП с фурой возбудили уголовное дело. Фото: УМВД России по Смоленской области.

22 мая около 5 часов утра на трассе М-1 произошла авария с участием фуры – водитель большегруза наехал на стоявшую на обочине легковушку «Опель Зафира». По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП водитель иномарки получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

– Следственным отделом МО МВД России «Вяземский» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что змеи стали активнее в Смоленской области. От гадюк пострадало несколько человек.