В Россельхозбанке оценили проекты форума «Сильные идеи для нового времени»

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Эксперты Россельхозбанка проанализировали инициативы и проекты, заявленные в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который проходит в Москве. Выяснилось, что из 24 тыс. заявок, поданных в 2023 году, более 2000 касаются жизни и работы на селе. В частности, около 1000 проектов относятся к развитию сельского хозяйства в целом. Около 700 проектов направлены на развитие сельских территорий. Еще несколько сотен идей нацелены на восстановление деревень и повышение качества и доступности агрообразования.

«Мы видим, что каждая десятая идея, поданная в рамках форума, направлена на улучшение жизни в сельской местности и развитие агросектора. Это подтверждает наши наблюдения о том, что интерес молодежи к сельским территориям растет. Как опорный банк АПК мы стремимся создать все условия, чтобы жизнь и работа на селе были максимально комфортными. На это направлены не только наши меры по поддержке фермеров и программа сельской ипотеки, но и цифровые сервисы экосистемы «Своё», которыми пользуются уже 3 миллиона человек. И я рад, что форум «Сильные идеи для нового времени» дает людям возможность предложить новую идею, получить экспертную оценку и поддержку в ее реализации. Это позволяет привлечь в отрасль молодых, высококвалифицированных специалистов и объединить усилия по развитию сельского хозяйства в России», – заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Среди заявок, включенных экспертным советом форума в топ-1000 и получивших поддержку в рамках Комплексного механизма реализации инициатив и проектов, есть такие значимые для развития АПК сектора инициативы, как, например, программа ранней профориентации и дополнительного образования учащихся школ в области цифрового сельского хозяйства «Школа юного агронома "Агродозор"», отмечают аналитики РСХБ.

Форум «Сильные идеи для нового времени» организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Цель мероприятия – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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