В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Смоленской областной клинической больнице впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Врачам удалось восстановить кровоток в тромбированном сегменте сосуда.

50-летняя пациентка поступила в больницу с признаками нарушения мозгового кровообращения. С помощью компьютерной томографии медики выявили тромбоз сегмента левой внутренней сонной артерии, который требовал оперативного вмешательства.

– Рентгенхирурги Смоленска успешно провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции, и сейчас у пациентки улучшилась речь и восстановились движения конечностей. Ей назначили курс реабилитационной терапии на базе областной больницы, – рассказали в пресс-службе администрации области.

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