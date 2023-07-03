Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье3 июля 2023 13:54

В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции

Врачи успешно восстановили кровоток в тромбированном сегменте сосуда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Фото: пресс-служба администрации региона.

В Смоленской областной клинической больнице впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Врачам удалось восстановить кровоток в тромбированном сегменте сосуда.

50-летняя пациентка поступила в больницу с признаками нарушения мозгового кровообращения. С помощью компьютерной томографии медики выявили тромбоз сегмента левой внутренней сонной артерии, который требовал оперативного вмешательства.

– Рентгенхирурги Смоленска успешно провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции, и сейчас у пациентки улучшилась речь и восстановились движения конечностей. Ей назначили курс реабилитационной терапии на базе областной больницы, – рассказали в пресс-службе администрации области.

Читай также:

В Смоленске слесарь получил травму на рабочем месте. Несчастный случай произошёл во Дворце спорта.