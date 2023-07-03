Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске

Фото: smolensk.er.ru.

(Не) доступный спорт

Боксерский клуб «Кожаная перчатка» был создан в конце 80-х годов прошлого века, воспитал и выпустил десятки талантливых спортсменов, мастеров спорта.

«Нам есть, чем гордиться. Мы воспитали много достойных ребят, которые добились не только спортивных успехов, но и связали свою жизнь с защитой Родины», - рассказал основатель клуба Анатолий Батрасов.

Все эти годы секция бокса работает на базе Смоленского завода радиодеталей, они сами приводили в порядок вверенные помещения. Однако с недавних пор у спортсменов начались трудности – в разы подскочили цены на отопление, не стало горячей воды, а также предстоит решить вопрос «сосуществования» клуба и завода.

Фото: smolensk.er.ru.

Чтобы решить эти проблемы председатель облдумы Игорь Ляхов пригласил на прием представителей клуба, а также гендиректора завода Георгия Лужецкого. Один из вопросов – ограниченное время посещения вечерних тренировок - решат в договорном порядке.

«Конечно, важно поддерживать секции, где приобщают ребят к здоровому образу жизни, причем занимаются с детьми бесплатно. Я уверен, что мы эту ситуацию доведем до логического конца, выстроим взаимоотношения. Самое главное, что при нашем участии секция функционирует. Все остальные вопросы, связанные с режимом работы, горячей водой, платой за тепло будем основательно прорабатывать», - отметил Игорь Ляхов.

Без переплат за ОДН

Не обошелся прием и без вопросов из сферы ЖКХ. Один из них – перерасчет платы за ОДН. Ольга Григорьевна из дома №9 по улице Кловская пожаловалась, что в этот раз за электричество пришел счет в 1 500 рублей, хотя до этого платили порядка 100 рублей. Смоляне просто не понимают, откуда взялась такая сумма. Эта проблема возникла не только у них, но и у всех, кто в течение года фиксировано платил за ОДН, ведь сейчас разницу между показаниями прибора учета и уже оплаченной жильцами суммой возложили на самих собственников.

Фото: smolensk.er.ru.

«Люди платят избыточно, в том числе и за тех, кто самовольно подключился. Срочно нужно прорабатывать этот вопрос, вынесем его на обсуждение с представителями управляющих компаний, старшими по домам, энергоснабжающими предприятиями. Если будет необходимо, будем вносить изменения в законодательство. Главная задача – защитить людей, которые платят такие деньги необоснованно», - резюмировал Игорь Ляхов.

Также к спикеру заксобрания обратились с «земельными» вопросами – оформление участка, межевание и вступление в наследство. Все они требуют продолжительной проработки с привлечением экспертов.

«В рамках закона мы постараемся помочь всем, кто сегодня находится в трудной жизненной ситуации, ищет правду, верит нам и приходит к нам за помощью», - подытожил Игорь Ляхов.