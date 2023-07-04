Центр медицинской реабилитации для участников СВО откроется в Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Открытие Центра стало возможным благодаря поддержке Правительства и лично Михаила Владимировича Мишустина.

Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на улице Шевченко. Как сообщил врио губернатора Василий Анохин на своей странице в соцсети, всё необходимое оборудование и современные технологии для восстановления участников СВО здесь есть, но свободных площадей недостаточно. Для того, чтобы их расширить, планируется привести в порядок многолетний недострой, который примыкает к основному корпусу.

– Сделаем все для того, чтобы Центр реабилитации как можно раньше начал свою работу. В случае необходимости дозакупим сюда оборудование. Наша задача – оперативно наладить этот процесс, чтобы наши герои под присмотром специалистов получали здесь всю необходимую помощь в восстановлении и реабилитации, – добавил глава региона.

Читай также:

В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Врачи успешно восстановили кровоток в тромбированном сегменте сосуда.