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НовостиОбщество4 июля 2023 5:23

В Смоленской области проводят ежедневный мониторинг реки Гжать

Протяженность обследуемого участка составляет около 12,5 км
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области проводят ежедневный мониторинг реки Гжать.

В Смоленской области проводят ежедневный мониторинг реки Гжать.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Начиная с 27 июня специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям осуществляют ежедневный мониторинг участков реки Гжать в деревне Пречистое Гагаринского района. Ранее в социальных сетях появилась информация про мор рыбы в этой реке.

Обследуемый участок – от очистных сооружений МУП «Горводоканал» до деревни Пречистое, протяженность составляет порядка 12,5 км.

На сегодняшний день специалистами обнаружено 6 погибших особей. По информации профильного отдела, причиной гибели стала естественная убыль в летний период. Массовой гибели рыбы на реке Гжать не зафиксировано.

Кроме того, не зафиксировано угрожающих для рыбы факторов, а содержание кислорода соответствует нормам и составляет 8 мг/л.

Ранее «КП» писала, что змеи стали активнее в Смоленской области. От гадюк пострадали несколько человек.