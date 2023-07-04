В центре Смоленска бесплатно проведут fit-микс зарядку. Фото: Евгения ГУСЕВА

8 июля, в День семьи, любви и верности, в 10:00 часов у кинотеатра "Современник" стартует городская оздоровительная акция "Активное лето", в рамках которой всех любителей активного образа жизни приглашают к fit-микс зарядке.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, fit-микс - это смесь различных видов фитнеса, которые применяют в условиях одной тренировки, что позволяет задействовать все мышцы тела. Занятие состоит из разминки, затем идет основная часть, в которой особое внимание уделяют аэробной тренировке и силовым нагрузкам, а в конце происходит растяжка и расслабление.

Мероприятие проведут опытные инструкторы. Принять участие может любой желающий. При себе рекомендуют иметь бутылочку с водой.

Читай также:

В Смоленске впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции. Врачи успешно восстановили кровоток в тромбированном сегменте сосуда.