Трёх человек госпитализировали в результате ДТП в Вяземском районе. Фото: Сергей ГАПОН

В понедельник, 3 июля, около 17:10 на трассе Р-132 столкнулись автомобили LADA Largus и Hyundai.

В результате ДТП трёх пассажирок отечественной легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, водитель за рулём «Hyundai» не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с «Ладой».

Ранее «КП» писала, что в Вяземском районе после ДТП с фурой возбудили уголовное дело. Большегруз врезался в иномарку, водитель легковушки получил серьёзные травмы.