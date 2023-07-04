День рыбака пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

9 июля на территории внутреннего водоема лодочной станции «Лопатинского сада» состоятся соревнования по любительской рыбной ловле, приуроченные Дню рыбака. Мероприятие проводится ежегодно, к участию приглашаются все желающие. Несовершеннолетние допускаются только в присутствии родителей.

Регистрация обязательна, её можно пройти по ссылке либо в офисе «Дирекции парков» (ул. Ленина 2а). Количество мест ограничено.

При себе необходимо иметь рыболовный инвентарь. Открытие соревнований в 8.00.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска бесплатно проведут fit-микс зарядку. Принять участие может любой желающий.