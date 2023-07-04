Сотрудники полиции задержали смолянина с 260г наркотиков в пакете. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Идущего по улице в нетрезвом виде и пакетом 37-летнего жителя Десногорска остановили сотрудники полиции.

По информации регионального УМВД, во время беседы с полицейским горожанин заметно нервничал. В пакете у него обнаружили маковую солому, которую позже изъяли. Экспертами было установлено что это наркотическое средство. Смолянин рассказал что купил наркотик для себя.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

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