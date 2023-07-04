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НовостиПроисшествия4 июля 2023 13:08

Двух человек госпитализировали в результате ДТП с фургоном

По словам очевидцев, водитель уснул за рулём
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Двух человек госпитализировали в результате ДТП с фургоном. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Двух человек госпитализировали в результате ДТП с фургоном. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

4 июля на трассе М-1 произошло жёсткое ДТП с участием автомобиля, в котором перевозили собак.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, водитель, управляя фургоном «Peugeot Boxer», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором.

В результате ДТП водителя и пассажира фургона госпитализировали.

Ранее «КП» писала, что трёх человек госпитализировали в результате ДТП в Вяземском районе. Пассажиры легковушки получили травмы различной степени тяжести.