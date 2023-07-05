В кухонном гарнитуре смолянина обнаружили арсенал оружия. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

По информации УМВД по Смоленской области, 4 июля полицейские изъяли у смолянина пистолет, ружье, винтовку и более 370 патронов. Боеприпасы и оружие хранились у мужчины в кухонном гарнитуре его квартиры.

Экспертиза показала, что оружие все ещё пригодно для использования. Однако смолянин рассказал о том, что привёз его ещё в начале 90-х годов с территории одной из бывших республик СССР.

В связи с незаконным хранением боеприпасов и оружия мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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