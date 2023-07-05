Смолянка погибла от полученных на заводе травм.

В Сафонове Смоленской области местная жительница смертельно травмировалась на рабочем месте одного из городских заводов.

В минувший четверг 52-летняя женщина получила множество серьёзных травм. В лечебном учреждении областного центра на следующий день смолянка скончалась.

По данному факту органами Следственного комитета РФ по Смоленской области была организована доследственная проверка, в результате которой выясняются обстоятельства случившегося.

По результатам проверки примут решение в отношении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на производстве. В дальнейшем будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее "КП" писала, что в кухонном гарнитуре смолянина обнаружили арсенал оружия. Возбуждено уголовное дело.