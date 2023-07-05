Смоленская область заняла 65 место в России по качеству дорог. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленская область заняла 65 место из 85 в рейтинге качества дорог. По итогам 2022 года доля автодорог регионального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 40,9%.

Лидером стала Москва: на ее территории 97,6% дорог отвечают нормативным требованиям. По словам аналитиков, чем богаче область, тем лучше дороги. Согласно данным, в стране 47,7 % всех региональных и местных дорог не отвечают нормативным требованиям.

Наихудшее состояние дорог – в Архангельской области. В регионе только 13,3% дорожного полотна отвечает нормативам.

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