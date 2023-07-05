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НовостиОбщество5 июля 2023 8:39

Врип главы Смоленска возмутила организация ремонта двора по программе благоустройства

Александр Новиков потребовал создать комфортные условия для горожан во время работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врип главы Смоленска возмутила организация ремонта двора по программе благоустройства. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Врип главы Смоленска возмутила организация ремонта двора по программе благоустройства. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков посетил двор дома 1/74 по улице Ломоносова. Сейчас на объекте ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Врип мэра остался недоволен состоянием двора и организацией ремонта, отметив, что подрядчик не создал даже минимальных удобств для смолян:

– Крайне недоволен увиденным. При активном проведении работ подрядчик не учёл удобство и безопасность передвижения жильцов дома. На территории уже произведён демонтаж асфальта и тротуаров, при этом смоляне вынуждены ходить по песку, камням и строительному мусору. Особенно сложно выходить из дома пожилым людям, женщинам с детьми и колясками.

Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Подводчику поручено в первоочередном порядке организовать работу по обустройству подходов к подъездам для комфорта граждан, в том числе, и во время ремонта.

Ранее «КП» писала, что «Смоленскавтодор» выполняет работы по покосу травы на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.