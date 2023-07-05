Врип главы Смоленска возмутила организация ремонта двора по программе благоустройства. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков посетил двор дома 1/74 по улице Ломоносова. Сейчас на объекте ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Врип мэра остался недоволен состоянием двора и организацией ремонта, отметив, что подрядчик не создал даже минимальных удобств для смолян:

– Крайне недоволен увиденным. При активном проведении работ подрядчик не учёл удобство и безопасность передвижения жильцов дома. На территории уже произведён демонтаж асфальта и тротуаров, при этом смоляне вынуждены ходить по песку, камням и строительному мусору. Особенно сложно выходить из дома пожилым людям, женщинам с детьми и колясками.

Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Подводчику поручено в первоочередном порядке организовать работу по обустройству подходов к подъездам для комфорта граждан, в том числе, и во время ремонта.

Ранее «КП» писала, что «Смоленскавтодор» выполняет работы по покосу травы на улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.